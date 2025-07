Nesti: «Inter, Chivu è una scommessa dal grosso potenziale»

Per l’Inter di Chivu sarà un anno non semplice dovuto ai numerosi cambiamenti che subirà l’organico dei nerazzurri. Tra tutti c’è il nuovo allenatore che, secondo Carlo Nesti potrebbe aprire un nuovo ciclo.

SCOMMESSA – L’Inter sta cercando di scrollarsi di dosso 4 anni di altissimo livello con Simone Inzaghi: per fare ciò, senza rinnegare il passato, punta su Christian Chivu abile nel guidare giovani promesse del calcio. Per Carlo Nesti, intervistato a Radio Sportiva, il giovane allenatore potrebbe rivelarsi una scommessa vincente: «Sicuramente è un allenatore adatto al ringiovanimento dell’Inter. Lui viene proprio dalle giovanili dei nerazzurri dove ha allenato e ha fatto molto bene con la Primavera. È ovvio che è un’incognita, questo è fuori discussione. Ha avuto soltanto l’esperienza del Parma soltanto per alcune settimane. Non dico che è come buttarlo allo sbaraglio, ma che certamente rappresenta una scommessa. Nel calcio di scommesse vincenti ce ne sono state tante. Quando penso alle scommesse mi viene in mente l’altra barricata di Milano, con il duo Berlusconi-Sacchi».

L’Inter ha trovato in Chivu il profilo di allenatore ideale

FUTURO – Scegliendo Chivu, secondo il giornalista, l’Inter traccia una nuova via da perseguire in futuro: «Ritornando all’Inter e tenendo conto del suo mercato, Christian Chivu sembra il profilo più adatto ad allenare i nuovi giovani acquisti. In attacco mi vengono in mente i vari Bonny e Pio Esposito che hanno bisogno di una guida che possa lavorare bene con i ragazzi e dare il giusto cambio a Lautaro Martinez e Thuram. A centrocampo c’è Sucic, un ragazzo dotato di buona tecnica, un nazionale croato, un giocatore eclettico. Potrebbe avere una grossa chance qualora dovesse andare via Çalhanoğlu si aprirebbe un’autostrada per il croato».