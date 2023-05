Nesti: «Inter, che divario col Milan! Quest’anno ha avuto due facce»

Il giornalista Carlo Nesti ha parlato, a Radio Sportiva, il giorno dopo l’approdo dell’Inter in finale di Champions League a Istanbul ai danni del Milan (vedi articolo).

DIVARIO − Il giornalista Carlo Nesti, a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato così dopo Inter-Milan in Champions League: «Il divario tra le due squadre ha pesato molto sul Milan. L’Inter deve avere delle recriminazioni per il campionato, che affondano le proprie radici nella scorsa stagione. Lo scivolone pazzesco dell’Inter, della scorsa stagione quando aveva tutta la possibilità di vincere lo scudetto, ha permesso la rimonta ai rossoneri che poi ci si sono aggrappati con le unghie e con i denti. Anche quest’anno ha avuto due facce e queste cose non possono essere giudicate con oggettività. In campionato sono successe cose incredibili come ad esempio le 11 sconfitte che non hanno un senso al mondo. C’è molto credo di casuale, di legato al momento vissuto dalla squadra nel senso che se anche il momento non è dei migliori nelle eliminazioni a tappe ci metti di più».