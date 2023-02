Nesti: «All’Inter bene tre giocatori, ma la mancanza di uno è decisiva!»

Carlo Nesti, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla mancanza nell’Inter di un calciatore in grado di saltare l’uomo. Il giornalista ha fatto poi riferimento all’assenza di Perisic rispetto alla scorsa stagione.

ROSA DI QUALITÀ − Carlo Nesti ha detto la sua sulla mancanza di calciatore nella rosa dell’Inter in grado si saltare l’uomo. Le sue parole: «Penso al grande lavoro che la scorsa stagione ha svolto Perisic. Lui era un giocatore che veniva addirittura definito il regista offensivo della fascia dell’Inter. A sinistra per molte settimane è stato un rullo compressore che puntava l’avversario e lo saltava. Questo diventava poi determinante dal punto di vista delle rifiniture e delle conclusioni a rete. Ora questo tipo di giocatore in rosa non c’è anche se ci sono dei giocatori che tecnicamente assicurano un livello eccelso alla squadra. In questo senso penso a Calhanoglu calato nel ruolo di regista e trovare un playmaker così qualitativo in Serie A è molto difficile. Poi penso alle virtù di Darmian e di un calciatore destinato alla maglia da titolare dell’Italia come Dimarco. Lui è un giocatore che quando arriva lanciato è in grado di saltare l’uomo e crossare. Un giocatore come Perisic non c’è più però non credo che la squadra di Inzaghi manchi certo di qualità».