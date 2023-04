Nesti: «Inter attenzione! Benfica può ancora fare una grande gara»

L’Inter ospiterà questa sera il Benfica in casa a San Siro per il big match di ritorno dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo): le parole del giornalista Carlo Nesti a Radio Sportiva.

ATTENZIONE − Il giornalista Carlo Nesti, a Radio Sportiva nel programma “Microfono Aperto”, ha parlato della gara di questa sera tra Inter e Benfica (vedi articolo). Facendo riferimento anche a un episodio in particolare di Napoli-Milan: «Diciamo “Forza Inter” per quanto riguarda questa sera. Perché io credo che sarà una partita molto difficile. Attenzione, attenzione, attenzione! Nonostante il vantaggio dell’andata, l’avversario è in grado di giocare una gran partita a Milano. Mi sento di dire che sarà una partita nella quale l’Inter avrà grandissime difficoltà. Sarà importante che l’Inter possa ritrovare il gol, perché l’avversario è forte. Poi magari segna dopo 5′ e speriamo accada. Sta vivendo però la crisi delle punte e mi auguro che giocatori come Dzeko, Lukaku, Lautaro Martinez soprattutto si sblocchino. Sarebbe fondamentale alla luce dei gol dell’andata. Poi sul Milan che è passato in semifinale e su quanto visto ieri sera al Maradona dico onore ai rossoneri ma a occhio nudo il rigore per il Napoli era grosso come una casa. Non c’era alcun dubbio e da quell’episodio la partita è stata inevitabilmente condizionata».