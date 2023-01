L’Inter ha asfaltato il Milan per 3-0 in Supercoppa Italiana. Da urlo la prestazione della squadra di Inzaghi, contro un Diavolo spento e alle corde. Ne parla Nesti

SUPERCOPPA − Carlo Nesti, tramite la sua pagina Facebook, ha commentato la grande vittoria dei nerazzurri: «L’Inter 4 x 4 (tante quante le Supercoppa vinte da Inzaghi in 4 finali), con la sua trazione integrale, sprinta sul Milan, a partire dai primi chilometri del percorso. È una squadra, che si presenta con la stessa ferocia anti-Napoli, addentando l’approccio della gara, ed esibendo Dimarco e Dzeko non solo come bomber, ma come trascinatori assoluti. Skriniar, Acerbi e Bastoni murano Onana. Darmian è implacabile sulla pista Hernanez-Leao. Barella motorizza il centrocampo. Lautaro segna il quarto gol nel 2023. Il Milan non è l’Araba Fenice, che risorge dalle ceneri dopo l’involuzione post-Roma: 8 gol subiti in 4 incontri. Pioli dice che deve ritrovare la leggerezza del gioco, ma io direi, invece, la pesantezza degli attributi. Individualmente, si salvano solo Tatarusanu e Bennacer. In particolare, gli ex Qatar Hernandez, Leao e Giroud sono molli. La difesa è svagata, la formazione lunga, e la truppa imborghesita».