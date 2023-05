Nesti: «Euroderby? Pronostico impossibile! Inter favorita, ma…»

Carlo Nesti, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha commentato così il momento dell’Inter, attesa dalle sfide con Roma in campionato e Milan in Champions League

ATTENZIONE − Il giornalista Carlo Nesti analizza il momento dell’Inter: «Euroderby? Il pronostico impossibile, già è difficile in un derby normale figurarsi per la Champions League. Adesso l’Inter può essere favorita per l’andamento del campionato e per come sono andate le cose nell’ultimo periodo, ma è troppo poco. Infortuni? Li hanno avuti tante squadre. Sicuramente nell’Inter è stata sottolineata la bipolarità: ha dimostrato, con Inzaghi, di essere una squadra da eliminazione diretta. Lì l’Inter difficilmente fallisce, riesce a concentrare le sue partite nelle partite uniche o di andata e ritorno. In campionato l’abbiamo vista distratta, è partita con 4 sconfitte. Dopo i Mondiali addirittura sei. E un inter che colpisce perché ha undici sconfitte in tre partite. Un terzo delle partite disputate, troppo. Ma è giusto ragionare anche in termini di infortuni come Skriniar, o Brozovic per il centrocampo o Lukaku per l’attacco. Ma in mancanza del croato c’è stata la scoperta di un Calhanoglu che non ti aspetti nel ruolo di playmaker».