Nesti e l’inchiesta Curve: «Patteggiamento Inter legittimo e intelligente»

Carlo Nesti, intervenuto come ospite a Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva, ha parlato della recenti squalifiche in casa Inter. Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato un turno di squalifica a seguito dell’inchiesta della Giustizia Sportiva per i rapporti dei tesserati con gli ultrà. Per Nesti il patteggiamento dell’Inter è la sanzione applicata più corretta.

GIUSTO – Carlo Nesti giudica corretta l’applicazione di un turno di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi, a seguito del patteggiamento fatto dai tesserati dell’Inter per l’inchiesta sulle Curve. Per Nesti erano sbagliate le precedenti sanzioni applicate in casi simili: «Tema molto dibattuto e lo sarà ancora. Sui social è scattata insurrezione dei tifosi, per i due pesi e due misure adottati nei confronti di Inter e Juventus per aver tenuto rapporti con le curve. Per me è giusta la sentenza nei confronti dell’Inter, nerazzurri si sono avvalsi del patteggiamento. Il patteggiamento è legittimo, la considero una misura intelligente. Tenuta conto della buona fede dei tesserati, sono stati evidentemente soggetti a dei ricatti o minacce da parte di ultrà. Normale che possano quindi aver scelto di comportarsi in un modo, considerato reato per la Giustizia Sportiva. Sanzione non fa una piega. Secondo me stessa sanzione andava adoperata con la Juventus qualche anno fa. Evidentemente giudici erano diversi. Si trattava di una situazione analoga. Giustizia sbagliò all’epoca con Andrea Agnelli a mio modo di vedere, non adesso».