Nesti zittisce i complottisti: «Palazzo tifa Inter? Nessuna dietrologia»

Nesti critica chi parla di favoreggiamenti a favore dell’Inter, zittendo i soliti inutili complottisti. Le sue parole in radio.

DIETROLOGIA SBAGLIATA – A Radio Sportiva, Carlo Nesti zittisce i cicisbei: «Intanto ho sentito mille volte dire che il palazzo è dalla parte dell’Inter. In una situazione del genere è difficile muoversi, ma sono sicuro che non c’è nessuna dietrologia. È una casualità, sfortunata o meno per l’Inter. In tante situazioni possono esserci dei retroscena, ma non in questa. Il calcio di oggi è vittima dei calendari. Il motivo per cui ad esempio si recupera domani le gare rinviate ieri, nel momento in cui sospendi il campionati per un lutto che si protrarrà fino a sabato, perché devi recuperare subito queste partite solo perché non hai spazio dopo. Veramente un disastro».