Nesti: «Casadei-Chelsea, legittimo un pensiero. Inter ha pure acquistato!»

Casadei sta per trasferirsi al Chelsea dall’Inter. Secondo Carlo Nesti, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, è facile pensare che in qualche modo c’entri il ritorno di Lukaku in nerazzurro.

LEGAME – Cesare Casadei in direzione Chelsea è in qualche modo legato a Romelu Lukaku secondo Carlo Nesti: «Naturalmente in qualche modo sono legate come trattative. Probabilmente un dialogo era stato già avviato per via dei rapporti tra i due club quando era maturato il caso del ritorno all’Inter di Lukaku, questo è facile pensarlo. Più che altro quello da tenere in evidenza sono le colonnine dell’attivo e del passivo. Cioè fa parte del caso Lukaku nel senso che l’Inter per come era messa economicamente quest’anno era una squadra che non doveva fare quasi nessun acquisto vista la negatività del bilancio stesso. Invece l’Inter è riuscita ad acquistare, al di là di Lukaku che è un prestito, anche altri giocatori interessanti come Raoul Bellanova».

EQUILIBRIO ECONOMICO – Nesti prosegue: «Credo che non si tratti di legittimare l’operato dell’Inter su Casadei, perché da italiani dispiace sempre. Però è da valutare il fatto che l’Inter sta lottando per mantenere il bilancio in equilibrio e che per ragioni che non conosciamo era necessario un sacrificio per mantenerlo in equilibrio. Ricordate quante volte si è parlato di Bastoni e de Vrij? Sono stati tanti in ballo per una cessione. Evidentemente ci sono cose che non conosciamo e che bisogna approfondire per poter farsi una ragione della cessione di Casadei».