Nesti: «Brozovic è l’unico insostituibile dell’Inter, su Inzaghi troppo severi»

Nesti, ospite su Radio Sportiva, ha risposto alle domande degli ascoltatori nella rubrica Microfono Aperto. Il giornalista ha parlato di Inter, nello specifico di Brozovic, Asllani e Inzaghi.

INSOSTITUIBILE – Tra le prime questioni affrontate da Carlo Nesti, c’è quella riguardo l’infortunio di Marcelo Brozovic e il tanto richiesto impiego di Kristjan Asllani: «Il favorito per sabato è Asllani. Questo è un problema per Simone Inzaghi, che deve sperare di risolvere in tempi brevi. Quando è mancato Brozovic, la squadra ne ha risentito pesantemente. Li è stato detto che Brozovic è l’unico insostituibile dell’Inter e io mi trovo d’accordo. Secondo me lo è anche quest’anno e ora starà fuori per tanto tempo. Credo più nell’impiego del classe 2002 piuttosto che in un cambio modulo».

TROPPO SEVERI – Questa invece l’opinione di Nesti su Inzaghi: «Si intestardisce troppo su certi giocatori. Credo che le critiche contro l’Inter siano state troppo severe. È vero che ci sono state troppo sconfitte, ma non penso l’Inter abbia fatto così male. Con la ripresa dopo la sosta credo possa venire fuori la verità, l’Inter non è questa». Conclude così il suo intervento il giornalista.