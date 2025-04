Nesta sfida il Napoli: «Contro Inter e altre big non abbiamo mai sbagliato una cosa»

Il Monza si prepara ad affrontare il Napoli in un momento difficile della propria stagione. I brianzoli sono ormai ad un passo dalla retrocessione, ma Alessandro Nesta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i partenopei, non vuole lasciare spazio alla rassegnazione.

CONTRO CONTE – Alessandro Nesta alla vigilia della sfida col Napoli, in conferenza stampa non parte già sconfitto con il suo Monza: «Dobbiamo salvare il salvabile e non lasciarci andare, diciamo sempre le stesse cose ma è così. L’impatto mentale non lo abbiamo mai sbagliato con le big. Con l’Inter e altre squadre in alto in classifica abbiamo fatto bene mentre contro le dirette avversarie facciamo più fatica. Per me si può fare anche peggio e quindi non dobbiamo scendere ancora di più. Sappiamo che la salvezza è impossibile, o quasi impossibile, ma dobbiamo tenere una dignità importante». Curiosamente, è proprio contro le grandi che il Monza ha spesso mostrato il suo volto migliore. Meno pressione, più spazio per giocare e un atteggiamento mentale diverso hanno portato prestazioni più o meno convincenti rispetto le altre.

Monza quasi condannato, ma Nesta pretende dignità

Una riflessione amara ma lucida, quella dell’allenatore, che sottolinea come l’approccio nelle gare decisive per la salvezza non sia stato all’altezza. E ora, contro un Napoli lanciato e affamato di punti, il Monza è chiamato a mettere in campo almeno il cuore. Perché la classifica può segnare una condanna, ma la dignità non deve mai retrocedere: «Contro le dirette avversarie, invece, fatichiamo di più. Il nostro campionato doveva giocarsi contro squadre come Empoli e Venezia. In quelle partite bisognava dare qualcosa in più».