Nesta: «Ronaldo era troppo forte per me! Con l’Inter un incubo»

Alessandro Nesta, allenatore del Monza ed ex difensore di Lazio e Milan, ha raccontato su Prime Video Sport la finale di Coppa Uefa persa contro l’Inter di Ronaldo il Fenomeno. Un vero e proprio incubo…

FINALE DA INCUBO! – Alessandro Nesta ha vissuto il peggio del peggio contro Ronaldo in maglia Inter. Nella notte di Parigi il difensore della Lazio non ha capito nulla e non ha mai fermato l’attaccante dell’Inter. Nesta ha raccontato: «Di Fenomeno ce n’è solo uno. Ho giocato contro Messi, Ronaldo da giovane ma quello è stato l’incubo. Abbiamo preso tre gol dall’Inter, che aveva buoni giocatori come Zanetti e nient’altro. Solo Ronaldo accendeva, noi lo minacciavamo e lui rideva.Non l’ho mai preso Ronaldo, neanche a calci. Ci ha ammazzato, era troppo forte per me. Non ero capace di fermare uno così forte. L’ho rivisto con un ginocchio in meno al Milan ma agli allenamenti ci mangiava. Sei contro sei italiani contro brasiliani durante la sosta nazionali, io e Ambrosini abbiamo litigato per la frustrazione. Abbiamo perso 7-0 e ha fatto tutto lui. Messi ha avuto la carriera migliore, ma nella partita secca il Fenomeno è peggio. Rideva sempre e ti faceva innervosire. Aveva un cuore grande, amava e scherzava con tutti».