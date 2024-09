Nesta torna su Monza-Inter: «Fischio Pairetto? Errore grande! Era una chance»

A quasi una settimana da Monza-Inter, Alessandro Nesta torna a commentare un episodio arbitrale che ha visto protagonista il fischietto di Luca Pairetto e che ha fatto molto discutere.

VALORE – Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Bologna, Alessandro Nesta fa il punto sui suoi ragazzi, reduci dal match contro l’Inter: «Anche dopo la partita con l’Inter ho detto che per decollare dobbiamo trovare una vittoria e ora dobbiamo farla, però senza grande pressione. Vediamo che la squadra sta andando un po’ meglio, stiamo crescendo e qualche risultato passato ha sempre più valore. L’Empoli è partita fortissimo per cui quel pareggio ha più valore. Vediamo che dobbiamo migliorare in tante cose ma il percorso è giusto».

Nesta commenta il fischio di Pairetto in Monza-Inter

IMPRESSIONI – Alessandro Nesta, poi, racconta il proprio punto di vista su un episodio di moviola, avvenuto nell’ultimo minuto di recupero di Monza-Inter, che ha fatto molto discutere nei giorni successivi: «L’errore di Pairetto? Mi sono girato un attimo per parlare con lo staff e mi sono fermato al fallo. Poi ho visto la panchina che si è alzata ma la dinamicità dell’azione non l’avevo proprio vista tutta, devo dire la verità. Ma anche se l’avessi vista, cosa avrei potuto fare? Entrare in campo? Già l’anno scorso dopo due giornate ho preso una roba del genere, adesso sto in panchina. L’arbitro si è reso conto, tutti gli hanno dato addosso, anche la stampa. Sicuramente non sarà stata una bella serata neanche per lui, però poteva essere un’opportunità per noi. Peccato, è stato per me un errore grande. Però ci sta».