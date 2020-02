Nesta: “Modulo? Guardavo l’Inter di Conte e ho notato una cosa”

Alessandro Nesta, ex giocatore del Milan oggi allenatore Frosinone, nel corso di un’intervista rilasciata su “Frosinone.com” ha detto la sua riguardo il modulo della sua squadra, citando il 3-5-2 di Antonio Conte.

3-5-2 “CONTIANO” – Alessandro Nesta parla del modulo del Frosinone facendo riferimento all’Inter di Antonio Conte: «3-5-2? Guardavo l’Inter di Antonio Conte ieri e ho notato che questo modulo se sbagli tre quattro uscire di fila tendi ad abbassarti, poi magari ti rialzi ma è un modulo in cui se sbagli le uscite ti porta ad abbassarti. Non si può vincere sempre dunque non bisogna mettere pressione. Nella mia carriera credo di essere stato abbastanza equilibrato e così deve essere la mia squadra».

