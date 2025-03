Nesta irritante: «Il gol dell’Inter non l’ho capito e né l’arbitraggio»

Nesta fa ancora polemiche, anche abbastanza sterili, ad una settimana da Inter-Monza, partita vinta dai nerazzurri 3-2 in rimonta. Il tecnico dei brianzoli si lamenta dell’arbitraggio. Ma la motivazione rimane del tutto misteriosa.

ANCORA POLEMICHE – A distanza di una settimana, Alessandro Nesta è ritornato nuovamente su Inter-Monza 3-2 e in particolare sull’arbitraggio di Zufferli. Il tecnico della formazione brianzola protesta ancora per il gol nerazzurro, arrivato grazie al Goal Line Technology, ossia un qualcosa di oggettivo e inconfutabile. E ne ha anche contro il quarto uomo della partita che era Cosso. Le sue parole in conferenza stampa: «Il Monza ha fatto una buona partita contro una squadra che ci ha lasciato degli spazi. Sarà una partita diversa col Parma perché me lo immagino più chiuso. La squadra forte ti lascia più spazi mentre contro le squadre del nostro livello abbiamo meno spazio di manovra. Poi San Siro ti stimola. Spero comunque che ai miei calciatori il concetto sia arrivato. L’arbitraggio contro l’Inter non mi è piaciuto. Il quarto uomo era sempre vicino a me e questa cosa non mi è piaciuta. Il gol dell’Inter poi non l’ho capito e non ho capito nemmeno la direzione di gara. Per me era da sanzionare».