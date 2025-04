Nesta: «Giocare come con l’Inter, altrimenti si rischia brutta figura»

Nesta ha presentato la sfida tra Monza e Napoli. Il tecnico dei brianzoli ha fatto riferimento alla partita con l’Inter persa 3-2.

FARE COME AL MEAZZA – Prima di Monza-Napoli, ha parlato su DAZN Alessandro Nesta. Il tecnico dei brianzoli, che sono quasi condannati alla retrocessione in Serie B, ha presentato così il match che inizia alle 18. La Beneamata, ovviamente, guarda con attenzione e fa il tifo per i lombardi: «Dobbiamo finire bene questo campionato, mancano sei partite e bisogna fare la partita vista con l’Inter: giocare e crederci, altrimenti rischiamo di fare brutta figura».