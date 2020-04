Nessun accordo Aic-Lega, unica via le trattative singole – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea il muro contro muro tra Aic e Lega Serie A e spiega che la soluzione sono le trattativa squadra per squadra per cercare poi uno schema comune.

MURO CONTRO MURO – La giornata di venerdì ha segnato una sorta di punto di non ritorno. Tra serie A e Aic le distanze sono apparse incolmabili, almeno partendo dall’idea di sospendere il pagamento degli stipendi. I club insistono per interrompere i versamenti da marzo fino a quando non si tornerà in campo, quindi, nel caso, anche fino a giugno. Mentre i calciatori prendono in considerazione la sola mensilità di marzo.

TRATTATIVE SINGOLE – Così nell’Assemblea, sempre dello scorso venerdì, le società della massima categoria hanno stabilito di cambiare approccio. Ora ogni squadra dovrà lavorare singolarmente, vale a dire studiare un proprio piano di taglio degli ingaggi, presumibilmente sondando il terreno con i propri giocatori, per poi portarlo a conoscenza anche degli altri club.

NESSUN FRONTE COMUNE – Un primo aggiornamento in questo senso è previsto per domani, con le società che torneranno a riunirsi in conferenza. L’idea è che tra tutte le ipotesi si possa trovare una sorta di sintesi o, comunque, uno schema con alcuni punti in comune, da sottoporre poi nuovamente all’Assocalciatori. All’inter- no dell’esame delle varie propo- ste ci sarà anche una valutazione dei percorsi imboccati dalle altre Leghe europee. Evidentemente, il modello ideale non può che essere la Premier, che ha già fissato nella misura del 30% il taglio degli ingaggi. E’ vero che occorre l’approvazione anche dei calciatori, ma intanto i club hanno dimostrato di essere compatti e decisi. Ovvero quello che non sono nella nostra serie A. Sullo sfondo resta la Figc, che, evidentemente, non si aspettava di arrivare ad un clima di questo tipo.