Nespoli: «Handanovic colonna dell’Inter. Inzaghi o Conte? Mourinho»

Mauro Nespoli, atleta olimpionico di tiro con l’arco e tifoso dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato della stagione dei nerazzurri guidati da Inzaghi

COLONNA – Nespoli parla dell’Inter, elogiando il capitano Samir Handanovic: «Ho grande stima per Handanovic, una colonna della squadra. Non è un caso che sia da tempo il capitano della squadra, una certezza in porta che infonde tranquillità ai compagni di squadra. Inzaghi o Conte? Dico meglio Mourinho. Triplete a parte mi è sempre piaciuto ed ho continuato a seguirlo anche all’estero. Sono contento che sia tornato in Italia, seppure alla Roma».

Fonte: Simone Togna – Tuttosport