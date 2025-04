Neres, altro infortunio! Conte perde una pedina per la sfida all’Inter

Il Napoli sfida l’Inter per la corsa allo scudetto, ma domani a Monza lo farà senza David Neres. L’infortunio ferma il brasiliano: ecco di cosa si tratta.

STOP – Cattive notizie per il Napoli di Antonio Conte, che oggi ha fatto parlare di sé dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Monza, l’allenatore dei partenopei perde un giocatore importante. David Neres si ferma a causa di un infortunio, registrato proprio quest’oggi nel corso dell’ultima seduta d’allenamento. Il forfait dell’attaccante brasiliano si aggiunge a quello di Alessandro Buongiorno e Juan Jesus in difesa.

Le condizioni di Neres prima di Monza-Napoli

BOLLETTINO MEDICO – A sei gare dalla fine, decisive nella corsa al titolo insieme all’Inter di Simone Inzaghi, anche il Napoli fa i conti con degli infortuni. Per David Neres, come spiega il sito ufficiale degli azzurri, si tratta di un risentimento muscolare. Le condizioni del brasiliano, che ovviamente non sarà disponibile domani per la sfida a Monza delle ore 18.00, verranno rivalutate prossimamente. Il Napoli già di recente aveva dovuto fare i conti con la sua assenza, considerando che Neres era rientrato solo a fine marzo da un infortunio alla coscia. Dunque, come mister Inzaghi dovrà fare a meno del suo Marcus Thuram, così Conte dovrà obbligatoriamente schierare qualcun altro in attacco domani.