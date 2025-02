Neres infortunato dopo Napoli-Udinese! Inter tra poche settimane

David Neres ha fatto registrare un infortunio piuttosto serio dopo la partita tra Napoli e Udinese. Il club partenopeo ha comunicato l’entità del problema.

INFORTUNIO – David Neres è uscito prima dalla partita tra Napoli e Udinese. L’esterno ha preso posto in panchina al minuto 87, Antonio Conte ha inserito il neo-acquisto Noah Okafor. Il Napoli ha comunicato sul suo sito ufficiale l’entità del problema che ha fatto registrare il giocatore ex Ajax e Benfica: «Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra».

Neres out! I tempi di recupero

PARTITE SUCCESSIVE – Neres rischia di saltare le prossime partite, tra cui c’è anche l’Inter. Ad inizio marzo la squadra di Simone Inzaghi sarà ospite al Diego Armando Maradona. Prima di quel match i nerazzurri affronteranno prima la Juventus poi il Genoa con l’obiettivo di rimanere vicini al Napoli. I partenopei invece attendono la Lazio in casa, poi andranno nel nord per la sfida difficile contro il Como. Si sta entrando nelle settimane decisive per la corsa allo scudetto e Conte proseguirà per un po’ senza il suo esterno titolare Neres. Da definire comunque i tempi di recupero.