Nella commissione Figc si pensa a fornire tamponi ai cittadini – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che dalla commissione medico scientifica della Figc è emersa un’idea: fornire tamponi ai cittadini.

TAMPONI PER TUTTI – La Figc sta cercando di verificare tutte le strade possibili per riaccendere il motore calcio in tre fasi: prima la massima divisione, poi i cadetti e infine la Serie C. Con la situazione attuale infatti è impensabile mettere in sicurezza 100 squadre. La commissione medico scientifica della Federcalcio ha messo a punto un protocollo che sarà applicabile grazie a un numero importante di tamponi e test sierologici, oltre agli esami del sangue specifici. In commissione si è ipotizzato che la Figc disponga e offra un numero di test e tamponi pari a quelli che dovrà attivare di concerto con i club. Sarebbe un modo per attenuare la disparità tra cittadini comuni e calciatori qualore le regioni non fossero ancora riuscite a predisporre una adeguata copertura per i soggetti che necessitano di tamponi o test.