Nela: «Lukaku l’uomo della finale. Prima critiche per l’Inter giuste»

Il giornalista Sebino Nela si è esposto a proposito della partita di Istanbul di sabato prossimo tra Manchester City e Inter. Queste le sue parole nel programma di Rai 2 A Tutto Calcio.

PERIODO – Nell’ultimo periodo della stagione il cambiamento in casa nerazzurra è stato radicale, Sebino Nela lo ha descritto così: «L’Inter è una squadra seria, concentrata, non sta sbagliando niente. Negli ultimi due mesi non è stata pazza, ha rimesso a posto il campionato e si ritrova in una finale di Champions League. Prima erano legittime le critiche. Lukaku è l’uomo della partita, per il contropiede. Col suo fisico deve far salire la squadra, con il 30% di possesso palla devi essere bravo a tenere più bassa la pressione».