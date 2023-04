Nela: «Inzaghi la storia all’Inter non l’ha fatta! A Lisbona va Dzeko»

Nela smentisce una delle dichiarazioni simbolo di Inzaghi, quella dopo Porto-Inter dove diceva di aver fatto la storia del club andando ai quarti di Champions League. L’ex calciatore, ospite della trasmissione ATuttoCalcio su Rai 2, è poi sicuro: martedì col Benfica ci sarà Dzeko in attacco.

IL DUBBIO – Sebino Nela non è sicuro che l’Inter cambierà tecnico a breve: «Bisognerebbe conoscere lo spogliatoio, prima di sapere se il gruppo sta o è contro l’allenatore. Non voglio credere a queste cose, Simone Inzaghi ha un’ottima rosa a disposizione. Può perdere poco se lui ha in testa l’undici titolare, se cambia qualcosa ha comunque una buonissima squadra. Poi ci vuole un pizzico di fortuna: a Salerno l’Inter ha avuto occasioni, poteva vincere. Gli viene contestato anche il fatto di non cambiare sistema di gioco, potrebbe essere anche quello: abbiamo visto il Milan cambiare ed è andata come andata. Si può anche cercare una soluzione diversa, ma la squadra secondo me è forte con una rosa di altissimo valore. Inzaghi dopo l’eliminazione del Porto ha detto che aveva fatto la storia, non l’ha ancora fatta. Questo è un avversario che gioca a calcio e ti fa correre molto, l’Inter ha necessità che tutti i giocatori facciano la prestazione. Nel calcio moderno non ti puoi permettere di giocare in sette, tutti e undici devono fare la prestazione. Bella sfida, equilibrata: sono convinto che giocherà Edin Dzeko inizialmente».

DISCUSSIONE ACCESA – Nela torna poi sulla rissa scoppiata a fine Juventus-Inter: «Ci può stare, c’era un po’ di nervosismo. Basta che due alzino le mani e c’è un parapiglia, non so chi abbia sbagliato perché non ci sono tutte le immagini. Avevamo lasciato Juan Guillermo Cuadrado e Samir Handanovic che stavano discutendo, poi è tornata l’inquadratura e se l’erano date. L’arbitro ha dovuto dare i cartellini».