Nela: «Inter, vittoria sarebbe stata un’impresa. Quando finisce così…»

Nela commenta la fine del campionato di Serie A, che vede l’Inter seconda a due punti dal Milan. Ecco le sue parole durante La Domenica Sportiva su Rai 2.

SOLO COMPLIMENTI – Il secondo posto dell’Inter nella Serie A 2021/22 porta con sé molti rimpianti. Ma, secondo Sebino Nela, ai nerazzurri non si può rimproverare nulla. Sarebbe anzi irrispettoso trovare debolezze a tutti i costi alla squadra di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole, dopo la fine del campionato: «Sarebbe stata un’impresa se fosse riuscita a vincere questo campionato. Sarebbe stata un’impresa di Inzaghi. Sono stati bravi, cosa gli puoi dire. È un’ottima rosa. Il Milan ha avuto qualcosa in più, ma complimenti a questa Inter. Quando finisce così, trovare difetti in chi arriva secondo sarebbe troppo facile».