Nela: «Se Inter vincesse scudetto, sarebbe impresa Inzaghi. C’è armonia»

Nela, in collegamento con La Domenica Sportiva su Rai 2, elogia l’ottimo lavoro di Inzaghi all’Inter. Per l’ex giocatore, i nerazzurri sono in piena corsa per vincere lo scudetto e non solo per quanto fatto vedere con la Roma.



CORALITÀ − Sebino Nela elogia il grande lavoro di Simone Inzaghi: «Semmai l’Inter dovesse vincere questo campionato, la vera impresa la farebbe Inzaghi. Sta dimostrando di far giocare bene le sue squadre. Tutti sono protagonisti, dai giocatori delle fasce agli attaccanti, giocano con armonia sia tatticamente sia a livello tecnico. È una squadra forte, poi staremo a vedere chi potrà vincerlo ma l’Inter c’è».