Nela: «Inter su Dybala ha ragionato sui soldi così come la Juventus!»

Sebino Nela ospite dagli studi di Rai 2 nei panni di opinionista nel corso della puntata di “ATuttoCampo” ha espresso la propria opinione riguardo l’addio di Paulo Dybala alla Juventus e il forte interesse dell’Inter in estate.

QUESTIONE DI SOLDI – Nela tornando a parlare della scelta dell’Inter di non puntare su Dybala ine state parla di fattore economico: «Dybala avrebbe il piacere di rimanere alla Roma ma con la conferma di José Mourinho. Tra i due è nato un bel rapporto. L’Inter su Dybala ha ragionato un po’ sui soldi un po’ come la Juventus. Alla Roma è andato a guadagnare sicuramente di meno, ma in un ambiente diverso».