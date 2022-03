Nela: «Inter, poca lucidità in 2 reparti. Un errore scaricare tutto su Inzaghi»

L’ex giocatore Nela, in collegamento con La Domenica sportiva su Rai 2, individua nell’Inter un problema in due reparti. Poi difende Inzaghi, non addossandogli le colpe per il brutto periodo dei nerazzurri che va avanti ormai da due mesi.



DUE REPARTI − Sebino Nela non è convinto sull’addossare le colpe a Simone Inzaghi: «Qual è il problema dell’Inter? La poca lucidità nel reparto difensivo e offensivo. Troppo facile scaricare tutto su Inzaghi che sta facendo bene. Noi diamo troppa importanza agli allenatori, ma sono i giocatori a determinare le partite. Ci sta che qualcuno possa perdere qualcosa fisicamente. Ma non bisogna scaricare tutto su di lui».