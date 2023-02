Nela: «Inter, paradosso Inzaghi: gioca troppo bene! Due necessità»

Una lancia in favore di Simone Inzaghi l’ha spezzata l’ex calciatore e attuale opinionista Sabino Nela, che negli studi di Rai Due nel programma ‘A tutto calcio’ ha parlato del suo operato all’Inter

PARADOSSO NERAZZURRO – Sabino Nela non ha dubbi sulle abilità di Simone Inzaghi e sul suo operato all’Inter: «Paradossalmente Inzaghi fa giocare troppo bene le sue squadre. Per fare questo ha bisogno della disponibilità di tutti e non perdere i giocatori importanti. Per diventare amati a San Siro bisogna vincere lo scudetto, la strada penso sia solo ed esclusivamente quella».