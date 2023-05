Nela: «L’Inter sta bene e ce la può fare! Inzaghi, critiche giuste»

Nonostante la finale in Champions League dell’Inter, Nela non giustifica il percorso in campionato di Inzaghi. L’ex calciatore, ospite di “A Tutto Calcio” su Rai 2, dice la sua sulla grande sfida europea contro il Manchester City.

CONSAPEVOLEZZA – Sebino Nela giudica la condizione dell’Inter e il percorso di Simone Inzaghi, a un passo dalla finale Europea. Ecco la visione dell’ex calciatore: «Secondo me l’Inter ha cominciato le sue valutazioni sulla propria panchina già parecchio tempo fa. Adesso però bisogna rivedere qualcosa perché comunque una finale di Champions League vale qualcosa e anche il lavoro che è stato fatto. Perché l’Inter adesso è una squadra che sta molto bene. Qualche possibilità in finale? Secondo me sì per il semplice fatto che è una finale. È una partita secca, può andare anche bene. Naturalmente ci vuole un pizzico di fortuna ed essere consapevoli che si va ad affrontare la squadra in questo momento più forte d’Europa. Però l’Inter sta molto bene. Inzaghi massacrato per gran parte dell’anno? Ricordiamo sempre che comunque il campionato ha detto delle cose. Le critiche se le sono prese tutti gli allenatore e giustamente Inzaghi è stato criticato».