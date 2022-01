Nela: «L’Inter ha già dimostrato dall’andata. Il Milan resta in lotta»

L’Inter non ha giocato nella prima giornata del girone di ritorno, complice la vicenda di Bologna, col Milan per ora a -1. Nela, ospite del programma La Domenica Sportiva su Rai 2, parla delle prime due in classifica.

IL DUELLO – La Serie A potrebbe essere un derby milanese nel girone di ritorno. Ne parla Sebino Nela: «Alla lunga l’Inter, in questo girone d’andata, ha dimostrato di essere squadra veramente forte. Dalle primissime settimane io ero convinto, e rimango convinto, che il Milan possa lottare per lo scudetto. Adesso vediamo col COVID-19 e la Coppa d’Africa, ma a pieno regime rimane una squadra di altissimo livello».