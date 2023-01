Nela: «Inter e Milan molto bene! Scudetto? Una differenza tra le milanesi»

Inter e Milan hanno vinto rispettivamente con Napoli e Salernitana, rilanciandosi nella corsa scudetto. Sebino Nela, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dice la sua sulle milanesi e sui rispettivi organici

RILANCIO MILANESE – Inter e Milan secondo Sebino Nela sono le squadre che si sono comportate meglio alla ripresa del campionato: «Le due milanesi si sono comportate molto bene, anche l’Inter ha fatto un’ottima partita contro la capolista Napoli. Il Milan sinceramente nel primo tempo mi ha impressionato. La mia impressione, se guardiamo e prendiamo le singole squadre, è che il Milan non possa fare a meno di due giocatori, vale a dire Leao e Theo Hernandez, a differenza delle altre, intendo Napoli e Inter, che possono sopperire a qualche mancanza. A me sembra che Leao incida troppo in questa squadra. Quindi il Milan ha qualcosa in meno rispetto alle altre ma al completo ha qualcosa in più».