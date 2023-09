Nela: «Frattesi all’Inter? Nessuno gli ha promesso nulla»

Non dovrebbero esserci novità di formazione da parte di Inzaghi per il derby Inter-Milan, ma Nela valuta il possibile inserimento di Frattesi. L’ex difensore spiega perché non è scontata una maglia da titolare per l’ex Sassuolo.

SCELTE DA FARE – Sebino Nela, a Calcio Totale Estate su Rai 2, parla dell’Inter in vista del derby: «La squadra è forte, non c’è niente da fare. Squadra solida, squadra forte a livello tattico e tecnico. Davide Frattesi titolare? Io credo che nessuno abbia promesso niente a questo ragazzo. La bravura del giocatore la conosciamo tutti, starà a lui far vedere cosa sa fare per conquistarsi un posto. Una volta può stare fuori Hakan Calhanoglu, una volta Henrikh Mkhitaryan: Frattesi è un ragazzo forte, come è forte la squadra. Arriva presto questo derby, con l’Inter che ha dimostrato di essere solida e il Milan divertente».