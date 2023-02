Nela: «Dopo il Napoli squadre difettate. Inter, i tifosi facciano i tifosi»

Il pareggio dell’Inter contro la Sampdoria ha destato diversi sospetti sullo stato di forma dei nerazzurri. Sebastiano Nela ha parlato così della situazione in diretta dagli studi di A tutto calcio di Rai 2.

TIFOSI – Sebastiano Nela non condivide la linea presa dalla Curva Nord per l’ambiente Inter. L’ex calciatore ha detto nel programma A tutto calcio di Rai 2: «Dopo il Napoli le squadre sono tutte difettate, hanno qualcosa che non va. Tra gli allenatori ci sono quelli più scaltri, diversi sistemi di gioco usati e quello di Inzaghi deve portare a giocare bene. Così Lukaku non può giocare bene, lui è un attaccante di profondità e quest’ultima non la trovi per come gioca questa Inter, che non cerca mai contropiede. I nerazzurri devono girare palla per trovare il gol, difficilmente vincono partite sporche come il Milan ad esempio. Le cose quest’anno non vanno tutte per il verso giusto, non credo ci siano problemi nello spogliatoio. I tifosi facessero i tifosi e non si intromettessero nelle questioni tecnico-tattiche che riguardano l’allenatore».