Nedved: «Scudetto? Possiamo recuperare! Rosa da prime posizioni»

Nedved crede ancora nello Scudetto. Il Vice Presidente della Juventus, intervenuto durante l’assemblea degli azionisti del club bianconero, ha parlato dell’avvio di stagione della squadra guidata da Allegri

CORSA SCUDETTO – Pavel Nedved non molla: «Mi allineo a quello che ha detto mister Allegri. In questo momento non ha senso parlare di obiettivi e di scudetto, ma sono state giocate appena 10 giornate e possiamo tranquillamente recuperare. Ora dobbiamo pensare a una partita alla volta e a recuperare posizioni. Crediamo nel valore della nostra rosa. Vogliamo dai giocatori il massimo, per eventuali interventi a gennaio valuteremo se ci saranno possibilità, ma la nostra rosa ha un valore assoluto per attaccare le prime posizioni».

Fonte: sportmediaset.it