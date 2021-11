Nedved: «Scudetto? Non ci dobbiamo pensare! Siamo davvero lontani»

Nedved, prima del match della Juventus contro il Chelsea in Champions League, ha parlato della lotta scudetto e dei prossimi obiettivi della squadra di Allegri. Il vicepresidente bianconero ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

CLASSIFICA COMPLICATA – Pavel Nedved ritiene che al momento la Juventus non debba concentrarsi sulla lotta per il titolo, visto il distacco accusato in queste prime tredici giornate di campionato da Napoli, Milan e Inter: «Scudetto? Non ci dobbiamo pensare, siamo davvero lontani dalla vetta. Dopo questa partita dobbiamo pensare alla gara di sabato che potrebbe essere determinante per il prosieguo del nostro campionato».

Fonte: sportmediaset.mediaset.it