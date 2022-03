Nedved: «Scudetto? Le altre hanno rallentato ma resta quasi impossibile»

Pavel Nedved, su Sportmediaset, nel pre Fiorentina-Juventus di Coppa Italia, ha risposto alla domanda sulla corsa Scudetto. Il dirigente ceco guarda anche ai rallentamenti di Inter, Milan e Napoli

SCUDETTO − Nedved sul ritorno della Juventus alla corsa al titolo: «Dopo Atalanta e il Torino avrei detto anche io ‘impossibile’. Vedendo adesso come stanno andando le altre: Inter, Milan e Napoli, diciamo che hanno rallentato un po’ e noi ci siamo un po’ avvicinati. Però il nostro obiettivo è rimanere nei primi quattro posti, per lo Scudetto non ci siamo, non ci siamo ancora, per la nostra partenza che abbiamo fatto quest’anno, è difficile recuperare punti, sono più per il quasi impossibile».