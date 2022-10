Nedved: «Obiettivi Juventus rimasti uguali! Conte? Normale una cosa»

Nedved poco prima del fischio d’inizio di Lecce-Juventus ha ribadito la piena fiducia della società in Allegri, respingendo i rumors su Conte. Il vicepresidente bianconero, intervenuto a DAZN, difende l’operato della dirigenza nonostante i risultati negativi

OBIETTIVI E SCELTE CORRETTE – Pavel Nedved prima di Lecce-Juventus difende l’operato della dirigenza e fissa gli obiettivi in campionato ed Europa: «Come obiettivi, come numero intendo, sono rimasti gli stessi con un’Europa League da raggiungere. Come vorrei vedere giocare la squadra? Non vorrei cercare alibi, ma se prendi una squadra tipo e parlo di giocatori che adesso sono fuori, se ci pensi questa squadra è stata costruita con una logica con giocatori in panchina giovani che oggi avranno una chance per dimostrare di poter stare alla Juventus. Una logica giusta, importante. Spero di vederla almeno per una partita nei prossimi mesi al completo».

POSIZIONE CHIARA – Nedved poi respinge i rumors sul possibile ritorno in Italia di Antonio Conte dopo l’esperienza all’Inter: «Rumors su Conte? La posizione è sempre la stessa, piena fiducia in Allegri da parte di tutti quanti. Quindi è normale, quando non raggiungi risultati come si deve fare sempre alla Juventus, che escano nomi. Ne usciranno ancora tanti ma noi siamo sulla nostra posizione».