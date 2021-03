Nedved: «Conte all’Inter per vincere, a +10 è obbligato. Lukaku? Non parlo»

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha concesso un’intervista a DAZN in cui ha parlato anche del suo rapporto con Antonio Conte e Beppe Marotta, adesso entrambi all’Inter dopo gli anni in coppia alla Juventus

MESSAGGI PER CONTE – Nedved non manda messaggi ad Antonio Conte, ma sottolinea quanto l’allenatore dell’Inter abbia ormai l’obbligo di vincere lo scudetto: «La rivalità ci sta sempre e deve rimanere tale. In amicizia. Non ho nessun messaggio per Antonio è stato preso dall’Inter per vincere. Lui lo sa fare, ora è 10 punti avanti e ha l’obbligo di vincere e lo sa anche lui, ma lo sa fare. Antonio è un allenatore molto forte»

CONTE COME ALLA JUVE? – Nedved sostiene che Conte e Marotta abbiano trapiantato all’Inter quello che è stato il metodo per costruire la Juventus che domina il campionato da 9 anni: «Può essere, è insieme a Beppe Marotta, che ho sentito che è guarito e sono contento. So come lavorano. Marotta è stato un maestro per noi. Sono contento per loro per quello che stanno ottenendo»

NO COMMENT SU LUKAKU – Nedved non risponde alla domanda su Lukaku. Due anni fa il centravanti belga fu al centro di un intrigo di mercato tra Inter e Juventus in cui furono i nerazzurri a prevalere: «Magari in Italia abbiamo scoperto Lukaku adesso, ma noi sapevamo che Lukaku era un grande giocatore. Abbiamo seguito tantissimi giocatori. Non mi va adesso di dire se lo abbiamo seguito o no»