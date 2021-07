Nebuloni: «Eriksen, selfie con un ragazzino. Danimarca molto contenta»

Massimo Nebuloni, in collegamento da Baku, ha parlato di Christian Eriksen. Il giocatore dell’Inter è riapparso dopo l’uscita dall’ospedale con un selfie insieme ad un ragazzino. Tutta la Danimarca è felice e la squadra vorrebbe dedicargli la vittoria contro la Repubblica Ceca

FELICITÀ − Nebuloni ha commentato così la situazione relativa al centrocampista: «Christian Eriksen è comparso per la prima volta dopo l’uscita dall’ospedale con un selfie insieme ad un ragazzino. Foto che rassicura i danesi, il CT e l’amico Simon Kjaer. In Danimarca sono tutti contenti che il giocatore si sia ripreso la sua vita. Quando e come tornerà in campo, passa in secondo piano. Tutta la squadra è molto felice e c’è un legame fortissimo tra il giocatore dell’Inter e tutti i compagni, che gli vorranno dedicare la vittoria contro la Repubblica Ceca».