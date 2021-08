Nazionali, incertezza fra i club di Serie A: la posizione dell’Inter – CdS

Sul “Corriere dello Sport” si fa il punto sulla questione relativa all’imminente sosta per le Nazionali. Fra i club di Serie A c’è incertezza su quale linea adottare. L’Inter vorrebbe una soluzione condivisa

INCERTEZZA – L’imminente sosta per le Nazionali rischia di creare non pochi problemi ai club di Serie A. La Lega, in una nota pubblicata qualche giorno fa, si è detta pronta a sostenere i club che non rilasceranno i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario. Per l’Inter il problema coinvolgerebbe Lautaro Martinez e Correa, convocati dall’Argentina, Vidal, selezionato dal Cile e Calhanoglu, convocato dalla Turchia.

FRONTE COMUNE – I club di Serie A, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, non avrebbero raggiunto una linea comune da adottare. Lazio, Bologna e Spezia, ad esempio, sono intenzionate a lasciar partire i Nazionali senza problemi. Di idea diversa è l’Inter, che, sostenuta da altri club di Serie A fra cui Napoli e Juventus, si augura che si possa arrivare ad una soluzione comune.

Fonte: Corriere dello Sport