Nations League, terzo posto per Thuram! La Francia vince 2-0

Si chiude con un piccolo sorriso l’avventura di Marcus Thuram con la Francia nella Nations League. I transalpini vincono la finale del terzo posto grazie ai gol di Mbappé e Olise.

TERZI – La finale del terzo posto tra Germania e Francia, vede sorridere i transalpini di Deschamps che chiude la pratica tedesca con un tondo 2-0. Primo tempo molto equilibrato, con la Germania che si fa pericolosa intorno alla mezz’ora con due tiri di Wirtz e Adeyemi. Al 33’ arriva anche la decisione del VAR che nega ai tedeschi il rigore su Adeyemi che si prende il giallo a causa di una simulazione in area di rigore. Allo scadere del primo tempo si accende Mbappé che si 45’ con un destro secco regala alla Francia il gol del vantaggio. Al 54’ ci prova di nuovo la Germania ma anche questa volta il VAR annulla tutto. Nella ripresa esce la qualità della Francia e all’84’ arriva il gol del raddoppio con Michael Olise. Destro da dentro l’area di rigore che va a concludere un contropiede degli ospiti. Bene anche la gara di Marcus Thuram che resta in allerta per tutto il match, uscendo poi al 90’ con Guendouzi che prende il suo posto.