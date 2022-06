Nations League, presente e futuro Inter in campo! Occhio a tre partite

Continua la Nations League. In attesa dell’Italia, impegnata domani sera in Inghilterra, tra poco in campo presente, passato e futuro dell’Inter. C’è Brozovic

PRESENTE, PASSATO E FUTURO − Tra pochi minuti, in campo la Nations League con cinque partite in programma. Da tenere d’occhio, anche per i tifosi dell’Inter, Danimarca-Croazia, Austria-Francia e Albania-Israele. In campo contemporaneamente quattro giocatori tra presente, passato e futuro nerazzurro. A Copenaghen, gara da titolare con la fascia sul braccio per Christian Eriksen che affronterà Brozovic. A Vienna, invece, presente come terminale offensivo Arnautovic, ex eroe del triplete Inter. Mentre a Tirana, tanta curiosità per Asllani, giocatore dell’Empoli ma ad un passo dall’Inter (vedi articolo).