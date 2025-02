Nasce un’Inter a lungo termine! Marotta dà inizio alla nuova era – TS

Sta nascendo una nuova Inter sotto i diktat della proprietà americana Oaktree. Le parole di Giuseppe Marotta dopo l’assemblea dei soci cambiano il futuro per Tuttosport.

ASSEMBLEA DEI SOCI – Lunedì 24 febbraio è una data che rimarrà scolpita nelle pietre in casa Inter. Il club sta cambiando, così come il modo di lavorare della dirigenza stessa. Ieri c’è stata l’assemblea dei soci per annunciare i nuovi membri del CdA ed è stata l’occasione per tracciare le linee guida del futuro dalle parti di Viale della Liberazione. Il presidente Giuseppe Marotta ha parlato in maniera chiara e spiegato cosa cambierà nei prossimi mesi.

Inter, le nuove prospettive con Oaktree

DIKTAT – L’Inter lavorerà per costruire una squadra a lungo termine. Non più elementi esperti o giovani low-cost, ma anche giovani di grande prospettiva o che possano diventare un asset del club. Marotta ha annunciato l’Under-23 dalla prossima stagione a Monza ed inoltre ha confermato il lavoro di Piero Ausilio e del suo staff già iniziato sul mercato. La dirigenza segue Nico Paz, Santiago Castro e Samuele Ricci, ma i nomi sono sicuramente anche altri per rinforzare la rosa e ringiovanirla. Cambia il modello (non un instant-team), ma non l’obiettivo, che rimane la vittoria a fine stagione.

fonte: Tuttosport – Federico Masini