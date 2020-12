Nappi: “Serie A insolita. Inter e Milan lavorano bene ma la Juventus…”

Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Serie A insolita l’agente di mercato Diego Nappi, che a gennaio si preparerà a discutere di mercato con diversi club e a nome dei suoi assistiti. Il procuratore ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha poi parlato anche della lotta scudetto.

CAMPIONATO INSOLITO – Serie A diversa dagli altri anni, sicuramente più equilibrata e per una lunga serie di motivi. Inter e Milan, rispettivamente seconda e terza, dovranno però aspettarsi un ritorno di Juventus e Napoli, ne è sicuro Diego Nappi, procuratore italiano: «Il vero colpo del 2021 sarà tornare alla normalità. Tornare a viaggiare, incontrarsi e lavorare con serenità. Vedere tutti gli stadi pieni e godersi tutta la grande bellezza di questo sport. Questo è un campionato che definirei ancora in fase di start dato l’inizio a dir poco insolito. I campionati si vincono con equilibrio e costanza dei risultati nel tempo. Ad oggi penso che il Milan stia lavorando molto bene così come l’Inter ma c’è ancora tempo, quindi attenderei il ritorno di Juventus e Napoli».