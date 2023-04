Il Napoli vuole giocare assieme all’Inter! Possibile spostamento

Il Napoli vuole che la partita con la Salernitana si giochi assieme a Inter-Lazio. E la possibilità, già discussa negli scorsi giorni, comincia a trovare conferme anche dalla Lega Serie A.

L’OPZIONE – Possibile un cambio di data per Napoli-Salernitana nella prossima giornata di Serie A. Si dovrebbe giocare sabato alle 15, in caso di successo gli azzurri sarebbero campioni con una non vittoria della Lazio sull’Inter. Partita in programma domenica alle 12.30. Per un’eventuale “festa in campo”, si sta valutando la possibilità di farle giocare entrambe il 30 aprile. Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, presente a Salerno per la finale di Primavera TIM Cup, annuncia: «Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita Napoli-Salernitana la Lega Serie A si adeguerà».