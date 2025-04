Napoli, tutto facile col Torino: l’Inter adesso è seconda in classifica

Il Napoli, come da pronostico, non sbaglia contro il Torino e vince 2-0. Inter sorpassata in classifica: tre punti di differenza.

TUTTO FACILE – Il Napoli va a caccia del sorpasso sull’Inter, dopo il terzo KO di fila della squadra di Simone Inzaghi, stavolta a San Siro contro la Roma. I nerazzurri, infatti, nel pomeriggio hanno trovato la terza sconfitta di fila dopo quelle a Bologna e contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Al Diego Armando Maradona, match abbordabile per l’undici di Antonio Conte, che gioca contro un Torino privo di obiettivi stagionali, visto il decimo posto in classifica. Tutto facile per gli azzurri, che praticamente chiudono i giochi nel primo tempo. In grande spolvero Scott McTominay, che al sesto minuto trova il gol del vantaggio battendo Milinkovic Savic. Il Torino è quasi arrendevole e al 41′ subisce anche il secondo gol dal centrocampista scozzese ex Manchester United. Undici gol in campionato per il gigante nato a Lancaster. Nella ripresa, il Torino entra con pressione, soprattutto nei primi minuti, ma non riesce mai ad impensierire veramente Meret. Anzi, al 61′ il Napoli sfiora il terzo gol con Billing, che becca la traversa di testa. Il Napoli vince 2-0 e sorpassa l’Inter. L’unica nota storta della serata dei partenopei, il doppio cambio obbligato per Alessandro Buongiorno e Andre Zambo Anguissa.

NAPOLI-TORINO 2-0

6′ e 41′ McTominay