Napoli, tutto facile contro il Palermo in Coppa Italia. Caos al Maradona!

Napoli-Palermo, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2024-25, è terminata sul risultato di 5-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli passa al turno successivo e sfiderà la Lazio agli ottavi di finale. Un risultato che interessa inevitabilmente ai nerazzurri, impegnati nella sfida di dicembre contro l’Udinese. Le vincitrici di Lazio-Napoli e Inter-Udinese, infatti, si sfideranno ai quarti di finale.

CINQUE GOL – Il Napoli ha superato agevolmente il Palermo per 4-0, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita a senso unico, con la squadra di Antonio Conte che ha dominato fin dall’inizio, nonostante il largo turnover. Anche il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha apportato cambiamenti significativi rispetto alla formazione titolare, schierando un insolito 3-5-2 al posto del consueto 4-3-3. Il Napoli ha imposto subito il proprio ritmo, con un Ngonge in grande spolvero che ha siglato una doppietta nei primi 12 minuti, portando la sua squadra sul 2-0. La prima rete è arrivata al 7’, sfruttando un errore del portiere rosanero Sirigu, mentre la seconda è stata un bel tiro di sinistro al 12’. Palermo ha provato a reagire, sfiorando il gol con un palo di Brunori al 30’, ma il Napoli ha continuato a controllare la partita. Al 42’, Juan Jesus ha chiuso virtualmente il match con un colpo di testa su calcio d’angolo, portando il risultato sul 3-0. Nel secondo tempo, la partita ha preso una piega ancor più favorevole per i padroni di casa, quando al 58’ Vasic è stato espulso per gioco pericoloso, lasciando il Palermo in dieci uomini. Nonostante l’ampio vantaggio, il Napoli ha continuato a spingere, trovando il quarto gol di Neres e successivamente di McTominay che trova il primo gol in maglia azzurra da poco entrato.

Coppa Italia 2024-2025

COPPA ITALIA – CALENDARIO SEDICESIMI

Monza-Brescia giovedì 26 settembre ore 18.30 – diretta TV 20

Napoli-Palermo giovedì 26 settembre ore 21 – diretta TV Italia 1

Lecce-Sassuolo 0-2 13′ Muharemovic, 79′ D’Andrea

Cagliari-Cremonese 1-0 60′ Lapadula

Torino-Empoli 1-2 30′ Ekong, 74′ Adams (T), 90′ Haas

Pisa-Cesena 0-1 54′ Celia

Udinese-Salernitana 3-1 20′ Bijol, 25′ Simy (S), 44′ rig. Lucca, 47′ Ekkelenkamp

Genoa-Sampdoria 6-7 dopo i tiri di rigore (1-1) 9′ Pinamonti, 83′ Borini (S)