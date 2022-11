Napoli, superato anche l’esame Atalanta! 1-2 in rimonta, Gasperini a -8

Il Napoli di Spalletti supera anche l’esame Atalanta. Gli azzurri trionfano in rimonta al Gewiss Stadium battendo i nerazzurri 1-2 e mandandoli a -8 in classifica. Osimhen grande protagonista

ESAME SUPERATO – Il Napoli di Luciano Spalletti ha sfidato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quello che a tutti gli effetti è uno scontro di alta classifica. Gli azzurri superano brillantemente l’esame battendo la Dea 1-2 e spedendola a -8 in classifica. L’Atalanta inizialmente illude andando in vantaggio con Lookman dagli undici metri dopo un rigore causato da un fallo di mano di Osimhen. Il Napoli reagisce immediatamente trovando il pari al 23′ proprio con Osimhen di testa. Al 35′ arriva il sorpasso con Elmas. Il Napoli sale dunque a 35 punti in classifica ed è sempre più capolista, l’Atalanta rimane ferma a 27 punti in seconda posizione con il Milan che battendo lo Spezia potrebbe sorpassare.