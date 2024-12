Il Napoli soffre ma vince. Conte torna primo in classifica

Nella trasferta di Marassi contro il Genoa, sorride il Napoli di Antonio Conte che vince 2-1 e si riporta momentaneamente prima in classifica.

VITTORIA – Si è chiusa con una vittoria del Napoli la sfida del sabato pomeriggio al Marassi contro il Genoa. Gli azzurri si sono imposti 2-1. Dopo un buon primo tempo dominato, rischiano qualcosa nella ripresa e fanno accorciare le distanze ai padroni di casa. Il Napoli trova subito la via del vantaggio con Anguissa che di testa sblocca il risultato. Nonostante qualche dubbio iniziale, alla fine il VAR conferma il vantaggio del Napoli. Dopo otto minuti arriva il raddoppio degli uomini di Antonio Conte con Amir Rrahmani che sempre di testa incorna da dentro l’area piccola e porta la partita in discesa. Nella ripresa però, il ritmo del Genoa si alza e il Napoli inizia a perdere i primi colpi. Al 51′ infatti, arriva il gol che riapre la partita. Il Genoa accorcia le distanze grazie al solito Andrea Pinamonti che da dentro l’area di rigore come un rapace non manca all’appuntamento con il gol. Nel finale ci prova anche Mario Balotelli che da subentrato prende il palo all’86’. Al triplice fischio sorride il Napoli che strappa tre punti preziosi e anche se per una sola notte, si riporta al primo posto.