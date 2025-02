Napoli-Udinese, Conte si ferma sul pari! Occasione Inter

Il Napoli pareggia per 1-1 contro l’Udinese e tiene in vita l’Inter nella lotta per lo Scudetto. Al Maradona succede tutto nel primo tempo.

PAREGGIO – Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli non va oltre il risultato di 1-1 contro l’Udinese. Una partita tutt’altro che semplice per la squadra di Antonio Conte, che ha sofferto la fisicità ma soprattutto l’aggressività degli avversari. Dal primo all’ultimo minuto Runjaic e i suoi hanno sorpreso e portato a casa una prestazione non da sottovalutare in occasione dei prossimi incontri. Proprio l’Udinese sbaglia le occasioni più nitide nella prima mezz’ora, mentre i partenopei passano in vantaggio. Al 37′ Scott McTominay ha colpito di testa su calcio d’angolo battuto da Matteo Politano sbloccando la gara. Pochi giri di lancetta dopo segnano anche i bianconeri. Mazzocchi sbaglia a tenere in vita un pallone che sarebbe andato in fallo laterale, l’Udinese recupera alta e lascia a Ekkelenkamp lo spazio per un tiro fantastico da fuori area. A fine primo tempo finisce 1-1 e nella ripresa niente più si muove. La partita è più bloccata e sono poche le occasioni per andare in vantaggio. L’Inter sorride parzialmente, domani avrà un’altra chance per avvicinarsi. Stavolta non può proprio sbagliare se vuole vincere lo Scudetto.